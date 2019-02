Staatsexamen uitgesteld: inburgeraars snakken naar test

170 boswach­ters ruimen container­puin op Schier voor succesvol broedsei­zoen

13:33 Ruim een maand nadat de MSC Zoe zeker 345 container verloor op de Waddenzee ligt er nog veel troep op de eilanden. En met het het broedseizoen in aantocht is dat geen goede zaak. Ruim 170 boswachters van Natuurmonumenten zijn daarom vandaag op de been om Schiermonnikoog - het zwaarst getroffen eiland - vrij van rotzooi te krijgen.