Staatsbosbeheer: Vermijd het bos in het weekeinde

Het advies geldt vooral voor bossen in het midden van het land. In het noorden en zuiden van het land zijn de risico's relatief minder groot. Bezoekers moeten goed letten op borden met aanwijzingen. Vrijgegeven gebieden zijn volgens Staatsbosbeheer redelijk veilig, maar mensen moeten wel alert blijven.

Volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer is de storm ,,vanuit ecologisch oogpunt niet per se verkeerd voor een bos.'' Dode bomen worden opgeruimd en het omgevallen hout trekt weer veel insecten aan. ,,Er zijn wel wat dode vogels, maar over het algemeen voelen dieren de storm feilloos aan en zoeken op tijd beschutting.''

Hulpdiensten

Gisteren kregen de hulpdiensten in totaal 2.951 meldingen van stormschade binnen. Dat blijkt uit P2000-gegevens die door Alarmeringen.nl zijn verzameld. Het P2000-netwerk is opgezet om hulpdiensten mee op te roepen. Vooral tussen tien uur 's ochtends en twee uur 's middags werden de hulpdiensten vaak opgeroepen. Hoe vaak was dit in jouw regio nodig?