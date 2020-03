Staatje met cijfers van Nederland en Italië: Wat zeggen kenners erover?

UPDATE/ video Doodzieke entertai­ner (39) aan de zuurstof in aangrijpen­de video: ‘Zwaarste gevecht ooit’

14:31 Een in Eindhoven bekende entertainer ligt in het Catharina Ziekenhuis aan de zuurstof, nadat hij op vakantie besmet is geraakt met het coronavirus. De voorheen kerngezonde Joël Borelli (39) kan helemaal niets meer en gaat naar eigen zeggen door een hel. Gisteravond maakte hij het slechte nieuws bekend in een inmiddels massaal bekeken video. ,,Dit virus is afschuwelijk. Ik meen het serieus mensen, blijf binnen.”