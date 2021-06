Staat verwerpt aansprakelijkheidsclaim adoptiekinderen Indonesië

Niet dragen mondkapje escaleert volledig: Henke bijt beveiliger en mag nu jaar lang ziekenhuis niet in

6 juni Na een stevige schermutseling met een beveiliger van het ziekenhuis is Henke Schutte niet langer welkom bij ziekenhuis Rijnstate. De 51-jarige Duivenaar kreeg per aangetekende brief te horen dat hij zich een jaar lang niet mag vertonen in en om de vier vestigingen van Rijnstate. Het ziekenhuis spreekt van een ongekend incident. Schutte noemt het toegangsverbod ‘absurd’.