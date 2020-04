Staat New York telt meeste besmettingen ter wereld

Gesloten dierenpark in financiële nood biedt dieren ter adoptie aan: ‘Kameel kost 600 euro’

20:53 Kasteelpark Born in Limburg is een reddingsoperatie begonnen. Zonder acute financiële steun stevent het dierenpark, dat al sinds maart noodgedwongen gesloten is als gevolg van de coronacrisis, rechtstreeks af op een faillissement. Meest opvallende actie is de uitgifte van ‘adoptie-aandelen’ waarmee mensen een of meer dieren in het park - van kwartels tot kamelen - een jaar lang kunnen adopteren.