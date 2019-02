Staat grijpt in bij Air France-KLM

Dat maakte Hoekstra vanavond bekend in een ingelaste persconferentie nadat alle Europese beurzen waren gesloten. Het kabinet doet dat omdat het nu geen vuist kan maken in de machtstrijd tussen Air France en KLM. ,,De positie van KLM is geërodeerd de laatste jaren,’’ aldus Hoekstra. Om sterker te staan zal het aandelenpakket worden uitgebreid naar iets meer dan 14 procent. Dat is net zo veel als de Franse staat heeft in de holding. Het kabinet heeft dat de Fransen pas vanavond laten weten. Premier Mark Rutte belde met de Franse president Macron.

Het kabinet doet dit, omdat het bang is dat de leiding van Air France-KLM veel internationale vluchten van Schiphol overhevelt naar de Franse thuishaven Parijs. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Verkeer): ,,We doen dit om het publieke belang te borgen. Internationale bestemmingen behouden op Schiphol is van groot belang voor onze economie en onze banen. Als hub-netwerk Schiphol wegvalt, verliezen we veel internationale bestemmingen. Dat gebeurde eerder met Brussel. Schiphol is goed voor 113 duizend banen. Dat staat nog los van alle werkgelegenheid die we krijgen door de internationale bereikbaarheid.’’