Sta je op je eten te wachten in de McDrive, vliegt je auto in brand

14-jarige Belg gearres­teerd voor steekinci­dent, mishande­ling en beroving in Maastricht

22:41 Een Belgische tiener is vandaag op het politiebureau in Maastricht gearresteerd op verdenking van een steekincident in de Limburgse hoofdstad, afgelopen woensdag. De 14-jarige uit het vlak over de grens gelegen Riemst wordt ook verdacht van een mishandeling en beroving begin mei, maakte de politie bekend.