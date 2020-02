'Spuugmooie treurplekken' van Nederland in beeld

Zet je tuin vol bloemen, anders verdwijnt de hommel uit Nederland

20:00 Het gaat slecht met de hommel in Nederland. Van de 27 soorten gaat meer dan tweederde in populatie rap achteruit. Een aantal is zelfs al uitgestorven. ,,Hommels zijn belangrijk voor het grootste deel van de gewassen. Sterven ze uit dan is dat een klap voor bijvoorbeeld de fruitsector", vertelt David Kleijn, hoogleraar aan de Wageningen Universiteit.