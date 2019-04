Spurs-Ajax: Klein opstootje bij stadion, sfeer verder gemoedelijk

VIDEO/LIVENog even, en de eerste Champions League-halve finale met een Nederlandse club erin sinds 2005 gaat van start. De Ajax-fans in Londen trekken langzaam naar het stadion of - als ze geen kaartje hebben, naar de kroeg. Reikhalzend kijken ze uit naar de aftrap.

Bij het stadion dreigde het even mis te gaan, toen enkele tientallen supporters van Spurs en Ajax met elkaar op de vuist wilden gaan. De politie slaagde er in om een knokpartij te voorkomen. Het was een eenzame dissonant in een verder gemoedelijke aanloop naar de wedstrijd.

Fakkels, Hazes, Three Little Birds, vuurwerk en veel, veel supporters. Ajacieden namen het Londense Leicester Square vandaag helemaal over. Rond vijf uur lokale tijd komen ze het plein op gemarcheerd, onverwachts vanuit een zijstraat. De groep van 50 tot 100 Ajax-supporters lopen stevig door, luid zingend, trommels dicteren de maat. Andere supporters kijken, klappen, zingen mee. ‘Nu gaat het los’, voorspelt een Ajacied aan de zijlijn.

En hij krijgt gelijk. Als de Ultra's het Londense Leicester Square opstormen, gaat het los. Fans springen en schreeuwen. Het bier vliegt de lucht in.

Het plein was sinds het begin van de middag al een Amsterdamse enclave geworden, met honderden Ajacieden die feestend de avond inluiden. Maar de sfeeractie van de Ultra's maakt het af. ,,What are they doing?!” schreeuwt een Brit. Maar niemand luistert. Hier wordt de laatste grote adrenalinestoot voor de wedstrijd genoten. De match die Ajax echt gaat winnen, zoals de meest gehoorde voorspelling luidt.

Kijk hieronder de video's van de actie die het hele plein in rep en roer bracht.

In het hart van Londen was vandaag geen Spursfan te zien. Wel kwamen verschillende Londense rivalen van Ajax’ tegenstander even langs om de Amsterdammers een hart onder de riem te steken. Chelsea-fans, supporters van Arsenal, van West Ham United: allemaal gunnen ze Ajax de finale, als de Spurs maar verliezen.

En dat gaat ook gebeuren, voorspelt René uit Amsterdam. Hij zet de meest luide keel op, als Hazes’ hits door de luidsprekers knallen. ,,Met bloed, zweet en tranen, zei ik rot hier nu maar op!” De volkszanger, clubliederen en Bob Marley (Three little birds) wijzen het koor van honderden supporters op het plein de muzikale weg.

Ze zijn verlost, ze mogen weer, na decennia wachten op een plek in de halve finale van het belangrijkste clubtoernooi. Dat geduld, die frustratie: vandaag komt het er allemaal uit. Sommige fans reden de hele nacht door, sliepen op een bankje in de stad, maar ze zijn er.

Volledig scherm Ajax-fans op het plein © BSR Agency

Volledig scherm Aan Ajax-fan op Leicester Square © REUTERS

En dat betekent: feest. Bij een massa-poging balletje hooghouden komt de bal op het dak. ‘Oeeeeei!’ Maar dat stopt de Amsterdammers niet, een van hen klimt op de bouwsteiger naast het restaurant om het spel te kunnen hervatten, flink opgejut door de rest. De bal komt terug in het publiek.



Na tweeën (lokale tijd) wordt er twee keer zwaar vuurwerk afgestoken, toeristen rond de supportersmassa schrikken zichtbaar, vogels vluchten uit de bomen.

Verspreid over het plein lopen verschillende groepjes agenten, maar de sfeer blijft feestelijk. Veel supporters gaan aan het einde van de middag richting het stadion van de Spurs, dat is nog zo’n half uur reizen. De fans zonder kaartje proberen een stoel te krijgen in een van de cafés rond het stadion of in de stad. ‘Maar ook zonder kaartje wil je hier gewoon bij zijn’, klinkt het bij zo’n beetje iedere aanhanger die niet in het splinternieuwe stadion terechtkan.

Supporters hier beschouwen Ajax niet langer als de underdog, zoals bij de vorige wedstrijden. ,,Maar we zeggen nu al elke keer: we gaan maar gewoon, wie weet maken we dit nooit meer mee”, zegt Stephan (51) uit Valkenswaard, die met zijn zoon Yannick ook op het plein is bij de ‘warming up’ voor vanavond. Uit Valkenswaard dus komen de fans, uit Amsterdam natuurlijk, maar ook uit Almere, Enschede, Den Haag en ja: ook uit Rotterdam.



Met hun komst kleurt Leicester Square roodwit deze middag. ,,We hebben de hele nacht doorgereden”, zegt een jongen met kleine oogjes, zittend op een bankje in de hoek van het plein. ,,Slapen doen we morgen wel.”

Verslaggever Niels Klaassen is ter plaatse. Volg hier zijn live verslag via Twitter.

Volledig scherm Ajax-fans op Leicester Square. © Niels Klaassen https://twitter.com/NielsKlaassen?ref_src=twsrc%5Etfw

Volledig scherm Ajax-fan op Leicester Square. © Niels Klaassen

Volledig scherm Ajax-fans voor het stadion van Tottenham Hotspur. © ANP