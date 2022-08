Sprintend voelt Luca (17) het mes zijn rug raken: ‘Hij riep dat hij Nederlanders haat’

Met een trilling in zijn stem vertelt Luca Beumer wat er dinsdagavond rond 20.30 uur gebeurde. ,,Mijn vriendin en ik zaten op het bankje bij Zaal Kappers, een café in Hoonhorst. Toen kwam de jongen aanfietsen. Hij stopte en vroeg: ‘Alles goed, alles goed’, en begon in zijn eigen taal te praten. Ik vroeg op een gegeven moment: ‘Wat is er nou dan?’ Ik zag aan zijn gezicht dat hij opgefokt raakte. Hij zei dat hij binnen een minuut terug zou zijn en dat we moesten blijven zitten.”