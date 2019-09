Spreken over het voorkomen van koolmonoxidevergiftiging in De Ochtend Show to go

Met wijkbrandweerman Olof Waltman gaan we in gesprek over de ‘sluipmoordenaar’ koolmonoxide naar aanleiding van het drama dat in Doesburg plaatsvond. Ook bellen we met Jan Snel, die in 2012 zijn dochter verloor aan koolmonoxidevergiftiging.



Koningshuisverslaggever Jeroen Schmale is te gast omdat hij afgelopen weekend op verjaardagsvisite mocht bij prinses Irene die in augustus 80 jaar is geworden. Ook blikt hij vooruit op Prinsjesdag. Psycholoog Thijs Launspach komt vertellen over zijn nieuwe boek dat donderdag wordt gelanceerd: Werken met millennials.



Daarnaast praten we met Hans de Groene, directeur van de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland over de kwaliteit van onze drinkwaterbronnen.