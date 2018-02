Holleeder behoedde Astrid voor de onderwereld: ‘Eerst je studie afmaken’

Live twitterWillem Holleeder staat vandaag voor de tweede dag voor de rechter en is net als maandag behoorlijk spraakzaam. Hij vertelt opnieuw uitvoerig over zijn criminele carrière. De Amsterdamse rechtbank heeft de hele dag uitgetrokken om 'de Neus' te horen. Verslaggever Koen Voskuil doet live verslag via twitter.

Willem Holleeder heeft zijn zus Astrid behoed voor de onderwereld. Toen zij wilde werken in één van zijn seksclubs, zei hij tegen zijn ‘zussie’ dat ze haar studie rechten moest afmaken.

Dat stelde Holleeder op de tweede zittingsdag van zijn moordproces, die hij hoestend en proestend doorstaat. Een flinke verkoudheid speelt hem parten. Het weerhoudt hem niet om weer met verve zijn straatje schoon te vegen. Holleeder schetst een beeld hoe hij sinds de Heinekenontvoering bezig is geweest om ‘de bovenwereld in te komen’.

Losgeld

Zijn versie van wat er met de Heinekenmiljoenen is gebeurd, wijkt af van de bestaande theorieën. Volgens Holleeder hadden Cor van Hout en hij afgesproken te investeren in Zuid Amerikaanse cocaïne om van de biljetten af te komen. ,,Het geld was genummerd, daar kon je niks mee. Als je daar twee keer mee betaalde word je gepakt.”

Na die wisseltruc in Zuid Amerika gaf een onbekende drugshandelaar het geld aan Rob Grifhorst, alias de vijfde Heinekenontvoerder. Die begon de miljoenen te investeren in ondermeer seksclubs en huizen. Holleeders doel: het geld naar de bovenwereld brengen, om er wit van te leven. Toch haalde Holleeder, die geen van de panden op zijn naam had staan, vooral zwart geld uit de zaken. ,,Robbie (Grifhorst) betaalde ons 25 ruggen per maand. Zwart.” Op de vraag wat Holleeder daarmee deed, grijnst hij: ,,Uitgeven.”

De rechtbank wil ook meer weten over de ruzie tussen Cor van Hout en het gevreesde duo Sam Klepper en John Mieremet. Volgens Holleeder hadden die het in 1996 op Cor en hem gemunt. Via de mysterieuze en machtige crimineel De Allesweter kwam Holleeder onder een liquidatie uit. Die had bemiddeld dat Holleeder een miljoen zou betalen om de liquidatie van Cor en hem te voorkomen.

Holleeder en Rob Grifhorst hoestten dat miljoen op, vertelt Holleeder. ,,Robbie (Grifhorst red.) en ik hebben gezegd: We hebben voor het leven van Cor betaald. Een mooier cadeau kun je niet hebben.'' Maar Cor werd kwaad dat er was onderhandeld met Klepper en Mieremet. Hij wilde ‘met lood’ terugbetalen. In 1996 leidde dat volgens Holleeder tot de eerste – mislukte – aanslag op Van Hout in de Deurloostraat.

Waarheid

Holleeder verklaarde eerder vandaag over de Heinekenontvoering. ,,Ik zou op het leven van Cor (van Hout red.) hebben gejaagd'', zegt hij. ,,Dat klopt niet.'' Holleeder sprak in het Kolbak-proces, waarin hij tot negen jaar werd veroordeeld wegens de afpersing van vastgoedmagnaat Willem Endstra, niet de waarheid. Hij zou dat naar eigen zeggen hebben gedaan om het onderzoek naar de verdeling van Van Houts erfenis niet 'te raken'. Zijn zus Sonja was getrouwd met de in 2003 omgebrachte Van Hout.

Volledig scherm Holleeder tussen zijn advocaten Robert Malewicz (l) en Sander Janssen. © ANP ,,U heeft in Collegetour verteld dat Frans Meijer het losgeld heeft verbrand op het strand. Daar heeft u hartelijk om gelachen. Hoe moeten we uw verklaringen zien?'', vraagt de rechter zich af. ,,De belangen zijn nu groter. Het gaat nu om levenslang. Ik wil dat de waarheid bovenkomt. Eerder heb ik bewust gelogen om mijn zus te beschermen'', sprak Holleeder, die zegt dat hij niet het monster is waarvoor mensen hem aanzien. ,,Ik ben een echt familiemens. Om Sonja te beschermen ben ik zelfs gaan zitten. Nu mijn zussen tegen mij zijn gaan verklaren, voel ik me vrij de waarheid te vertellen.''