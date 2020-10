‘Spotters, kom niet naar laatste landing KLM Boeing 747'

Achteraf was het toch niet de laatste landing, want KLM besloot een aantal 747's langer te laten doorvliegen voor een medische luchtbrug tussen Amsterdam en China. ,,De 747 is een iconisch toestel en veel mensen willen ‘m nog één keer zien”, weet vliegtuigspotter Max Visser (19) uit Utrecht. ,,De 747 is al 49 jaar in dienst voor KLM en op dit moment het oudste vliegtuigtype in de vloot, maar het is niet efficiënt genoeg meer. Het is enorm jammer, want iedereen kent de 747. Zelfs mensen die niet van vliegtuigen houden, herkennen 'm aan de opvallende ‘bult’. Het vliegtuig heeft twee verdiepingen en in die bult zitten de businessclasspassagiers.”