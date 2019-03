Sportclubs schakelen opvoedhulp in na agressie op en langs het veld

‘Ranzige brief’ teistert Katholiek Nieuwsblad, ook compromit­te­ren­de foto's rondge­stuurd

17 maart Anton de Wit, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad, kondigt juridische stappen aan tegen de verantwoordelijken voor een, in zijn woorden, ‘ranzige brief’ met details over de buitenechtelijke affaire die hij met de voormalige directeur van het blad had. Ook zijn er compromitterende foto's van De Wit rondgestuurd. ‘Karaktermoord!’