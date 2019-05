Spoordrama Oss: gemeente plaatst monument, nabestaanden en slachtoffers ontvangen donaties

Het ongeval schokte afgelopen najaar heel het land. Koningin Máxima had ‘geen woorden’ voor het drama in Oss, premier Rutte was ‘diep geraakt’ en sprak van een ‘verschrikkelijke gebeurtenis’. Vlakbij de bewuste spoorwegovergang ontstond spontaan een herdenkingsplek waar Ossenaren steun zochten bij elkaar. Mensen legden bloemen, kaarsen en meer dan 4.000 knuffels neer. Oss probeerde de periode van rouw af te sluiten met een emotionele herdenkingsdienst in theater De Lievekamp die ook rechtstreeks te volgen was in het stadion van TOP Oss.



Juist om dat collectieve verdriet een plek te geven, wordt Vlinderboek een monument voor meer dan het spoordrama. ,,In de dagen na het spoorongeval deelden vele Ossenaren hun eigen verhaal en gaven aan behoefte te hebben aan een plek waar ze troost kunnen vinden”, zegt burgemeester Wobine Buijs, die wordt geroemd om haar optreden in de dagen na het drama. ,,Vlinderboek is er straks voor iedereen uit onze gemeente die een kind mist.”