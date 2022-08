Spoorbonden op ramkoers met NS over cao, morgen ultimatum

Onderhandelaars van FNV Spoor, CNV Vakmensen en VVMC hebben besloten tot het ultimatum na twee dagen van, volgens ingewijden, ‘intense’ onderlinge gesprekken. Na vijf uiterst moeizame onderhandelingsrondes met de NS bestaat er nog altijd een onoverbrugbare kloof tussen de cao-eisen van de vakbeweging en de uitgebrachte aanbiedingen door het spoorbedrijf, dat voor 100 procent in handen is van de overheid. De vakbonden zijn het nog niet eens over de grootte van de acties en de timing, valt te horen. De achterban van FNV Spoor wil het liefst een landelijke, bedrijfsbrede staking bij de NS in september organiseren; één van de drukste maanden in het jaar, dan zijn veel reizigers weer volop aan het werk en beginnen de studenten. De andere grote bonden - CNV Vakmensen en de VVMC - denken eerder aan gerichtere ‘prikacties’ en zij willen eigenlijk al in augustus acties houden, aangezien de achterban nu woedend is en de actiebereidheid onder het NS-personeel groot. Leden voelen zich de laatste jaren ‘uitgeknepen’ door de vervoerder.

Definitief afgewezen

Meer dan 90 procent van de leden van FNV en VVMC hebben afgelopen week de twee cao-voorstellen van de NS definitief afgewezen. Driekwart van de CNV-leden is eveneens tegen de plannen. De vakbeweging eist prijscompensatie, vanwege de hoge inflatie, plus een verbetering van de koopkracht via een fikse loonsverhoging. De NS heeft een loonbod neergelegd van 8 procent over een periode van tweeënhalf jaar óf een cao met een looptijd van één jaar en een loonbod van 4,5 procent.

Vakbondsbestuurder Wim Eilert zei vandaag in een column met de kop ‘Motie van wantrouwen’ op de VVMC-website tegen leden: ,,We zijn druk bezig om acties voor te bereiden. Acties die we die we langere tijd vol kunnen houden. Want als dat nodig is moeten we dat doen. Met elkaar moeten we vechten voor de waardering die jullie verdienen.”