Spookvilla is in trek op Funda, maar staat al jaren leeg: ‘In feite moet je er een nieuw huis bouwen’

Het is een hoofdpijndossier van jewelste: al meer dan tien jaar staat Villa Vossenhof in het centrum van het Gelderse Bemmel leeg. Om de monumentale woonboerderij op te knappen is zeker een half miljoen euro nodig, en dat geld is er niet. Verder verval ligt op de loer.

Het contrast kan haast niet groter. Terwijl het rieten dak van de in 1750 gebouwde woonboerderij aan het Vossenhol in verregaande staat van verval is, ligt het gazon er keurig bij. Op de vensterbanken staan vaasjes met bloemen, achter de ramen hangen keurige vitrages.

Toch leidt het geen twijfel dat Villa Vossenhof, een gemeentelijk monument, al jaren leeg staat. D66 in Lingewaard vindt het onbegrijpelijk dat zo’n monumentaal pand is zó’n slechte staat is en wil dat de gemeente ingrijpt. Dat blijkt echter een lastig verhaal, het pand is immers privé-eigendom.

Volledig scherm Op de vensterbanken staan vaasjes met bloemen, aan de bovenzijde van de ruiten hangen keurige vitrages. © Rolf Hensel

Al jaren op Funda

Uit gegevens van het Kadaster blijkt dat de leegstaande boerderij nog steeds op naam staat van de in 2000 overleden eigenaar. De erfgenamen hebben in 2019 geprobeerd de monumentale status van de woonboerderij te krijgen, zodat er minder restricties aan de opknapwerkzaamheden zouden zitten. De gemeente zag daar echter niets in en wees dat verzoek af.