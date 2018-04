Spitsuur bij autobedrijven: weg met die winterbanden

Slachtof­fers monster­truck­dra­ma boos om hoger beroep

10:59 De slachtoffers van het monstertruckdrama vinden het onbegrijpelijk dat chauffeur Mario D. (53) na zijn veroordeling in hoger beroep is gegaan. Dat verklaarden ze dinsdagochtend tijdens de eerste dag van het hoger beroep in het Gerechtshof in Arnhem.