Spike (7) stond vrolijk in het leven, tot dat fatale griepje

Zeldzameziektendag is voorbij gevlogen. Dankzij de steun van Rico Verhoeven stroomden de reacties en donaties binnen. Emine en ik hangen dankbaar en vermoeid op de bank. De televisie staat aan, maar geen programma kan onze aandacht vangen. We moeten de gastenlijst nog afronden van ons jubileumfeest een paar dagen later, maar we hebben er geen puf voor.



Het is half elf ’s avonds als ik nog snel een laatste blik op mijn mail werp. Tussen de 120 ongelezen e-mails, trekt één direct de aandacht: Spike, staat in de onderwerpregel. Ik schrik. Alsof ik het onheil voel aankomen. Spike is een lotgenootje van Sara en we hebben al maanden niets meer van zijn ouders gehoord. Zenuwachtig open ik het berichtje.



,,We wilden jullie graag op de hoogte brengen van het overlijden van onze zoon en kanjer Spike. Op 19 januari heeft hij zijn strijd tegen MDC1A veel te vroeg verloren. Hij was bijna 8 jaar - op een kleine 5 weken na. Hij is overleden aan leverfalen. Wat begon als een doodnormale griep eindigde in onze grootste nachtmerrie. Het verdriet is enorm en niet te bevatten. Het is lastig om de juiste woorden en gevoelens op papier te krijgen. Spike stond positief en vrolijk in het leven. We willen jullie heel veel succes en gezondheid wensen voor en met Sara. Knuffel haar veel en vaak en geniet van het leven!''