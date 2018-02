Spiekbriefje van Trump is ‘volstrekt normaal’

President Trump wordt verketterd om zijn sociale vaardigheden en empathisch vermogen omdat hij een spiekbriefje nodig had om medeleven te tonen aan de nabestaanden van de schietpartij op een school in Florida. Een spindoctor wuift de kritiek weg. 'Iedereen gebruikt spiekbriefjes.'

De president, gisteren aanwezig bij een bijeenkomst voor nabestaanden en overlevenden van de slachtpartij in Florida, wordt gefotografeerd als hij het spiekbriefje omdraait waardoor 4 van de 5 punten leesbaar zijn. Vooral punt 5, het zinnetje ‘I hear you’ - vrij vertaald: 'Ik begrijp jullie' - leidt tot grote woede en ongeloof op sociale media. Amerikanen vragen zich af wat voor mens je bent als je een spiekbriefje nodig hebt om medemenselijkheid te kunnen tonen.

Spindoctor Kay van de Linde die zeventien jaar meewerkte aan Amerikaanse verkiezingscampagnes vindt het ‘volstrekt normaal’ dat Trump het spiekbriefje had. ,,Iedereen gebruikt ze. Iedereen die leert om te spreken in het openbaar, niet alleen politici maar ook ceo’s. Ikzelf ook als ik een lezing geef. Dan schrijf je een aantal hoofdpunten op om bij de les te blijven. Het is spannend en je kunt afgeleid worden. Dan is het handig als je de punten waarover je het wilt hebben voor je hebt.''

Barack Obama

Ook een ogenschijnlijk basale mededeling als I hear you, is onderdeel van een goede voorbereiding, stelt Van de Linde. ,,Juist onder druk wil je zo’n belangrijk punt niet vergeten. Dat is volstrekt logisch. Mensen die hier kritiek op hebben, hebben zelf nooit een lezing gegeven voor een groter publiek dan de eigen hond en kat en weten niet dat dit wordt geadviseerd door professionals. Trump is de president, zijn woorden dragen gewicht dus dan is het extra belangrijk dat je dat goed doet. Je kunt ontzettend veel kritiek op Donald Trump hebben, maar niet hierop. Dit is volstrekt normaal. Ook Barack Obama gebruikte acht jaar een teleprompter, dat is een elektronische spiekbrief.''

Uit het hart

,,Als de woorden uit je hart komen, dan raak je mensen in hun hart en dan heb je geen spiekbriefje nodig'', zegt oud-politicus Hans Wiegel. ,,Een president als Ronald Reagan kon dat prachtig. Meneer Trump is duidelijk van een ander kaliber.''

Maar toch, ook een ad-rem politicus als Hans Wiegel krabbelde vaak een spiekbriefje als hij een bijeenkomst had waar hij moest spreken over een gevoelig thema. ,,Ja toch, voor de zekerheid. Zo’n briefje kan je houvast geven als het om een emotioneel onderwerp gaat. Je kunt dan immers ook zelf van slag raken.''

Het briefje van Trump was geschreven door een van zijn medewerkers. Niet door hemzelf. ,,Ik schreef de briefjes die ik in mijn zak stopte altijd zelf. Maar ik had ze nooit nodig.''

Het gebruik van de geheugensteuntjes is wijdverbreid. De ministers van het kabinet Balkenende II bijvoorbeeld beschikten in 2005 over groene geplastificeerde kaartjes met alle argumenten om vóór de Europese Grondwet te stemmen. Zo moesten ministers die in een discussie buiten hun eigen expertise terechtkwamen toch gevat kunnen antwoorden. Als antwoord op het argument dat Europa een superstaat wordt, tipt het spiekbriefje als antwoord. ,,Dat is goedkope bangmakerij en dus superdom.''

Inzicht

De bijeenkomst met de nabestaanden en scholieren die levend buiten kwamen leidde overigens niet tot een ander inzicht bij Trump over de wapenwetgeving in zijn land. De roep om een strengere wapenwet lijkt nog niet tot het Witte Huis door te dringen. Trump kwam met een Amerikaanse oplossing om dergelijke schietpartijen in de toekomst te voorkomen: Leraren en conciërges bewapenen. ,,Dan was het nooit zover gekomen.''