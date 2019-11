Speurneuzen Salto en Power vinden vermiste Anneke (55): 'Ze had jaren op bodem kunnen liggen’

De vrouw vertrok op woensdag 30 oktober midden in de nacht uit haar woning, ze nam - gekleed in een pyjama en roze Crocs - haar grijskleurige Peugeot mee en was sindsdien spoorloos. Naast de Drentse politie vroegen ook eenheden in Overijssel massaal aandacht voor de vermissing. Het opsporingsbericht van de politie werd op Facebook duizenden keren gedeeld.



De zaak van de vermiste Nevels viel ook Stichting Signi Zoekhonden op. ,,Er waren allerlei elementen in deze zaak waaruit we uit ervaring konden concluderen dat dit niet goed afgelopen kon zijn. Daarop hebben we bij de politie aangegeven dat we gingen zoeken”, verklaart woordvoerder Norbert Dikkeboom, die gisteren bij de vondst betrokken was.



En met succes. Vorig weekend trof het vrijwillige zoekteam twee auto’s in het water aan, eentje in het dorp Erica zelf en eentje net daarbuiten. De eerste auto bleek vorig weekend niet het voertuig dat ze zochten. Aan de andere auto kwamen ze dat weekend niet toe. Gisteren wel.



,,We hebben de honden voorop de boot staan, die zijn getraind in het lokaliseren van een stoffelijk overschot”, legt Dikkeboom uit. ,,Want de geur van iemand die onder water ligt is wel degelijk te ruiken. Iemand gaat ontbinden en de gassen komen naar het wateroppervlakte toe. Dat verwaait en dat pikken onze honden op. Op het moment dat ze de sterkste geur ruiken, springen ze overboord.”



Dat is precies wat honden Salto en Power deden. Voor het team dat met hen mee was, was dat genoeg om met sonarapparatuur het gebied uit te kammen. Ze troffen inderdaad een auto aan. ,,We hebben onze duikers ingezet om te kijken of het om de auto ging die we zochten. Binnen een minuut kwamen ze weer boven. De kleur en het kenteken klopten. En er lag een lichaam in.”



Daarop werd de politie ingeschakeld en het voertuig boven water gehaald. Rond middernacht kwam de bevestiging dat het inderdaad om de vermiste 55-jarige vrouw ging.