Speelparadijzen: een mooie plek om van je kinderen af te komen

Voor jonge ouders die in het centrum van Deventer wonen, is het soms behelpen met de zoektocht naar vertier voor het kroost.



Bij toeval, toen ik op een avond met mijn voetbalteam aan het wokken was, zag ik in een flits een weggestopt speelparadijs, dat de naam Kidsfun droeg.



Ik vertelde het de volgende dag aan mijn vriendin. Zij raakte meteen enthousiast, want het was toch wel raar dat we onze kinderen elk weekend vermaakten met de roltrappen van de Hema. En die luidruchtige motor in Dirk van den Broek ging ook al vervelen.



Het gezin toog vol goede moed naar Kidsfun. Het bleek onderdeel van het wokrestaurant.