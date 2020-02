Speelfilm Suriname en het coronavirus in de Ochtend Show to go

Petitie tegen afsnijrou­te voor Formule 1-teams over strand naar circuit Zandvoort

21:43 Iets meer dan 3250 mensen hebben een online petitie getekend tegen de plannen om Formule 1-teams van Noordwijk over het strand naar het circuit bij Zandvoort te laten reizen. Drie teams zullen in Noordwijk logeren tijdens de Dutch Grand Prix begin mei. Het college van Noordwijk is bereid het vervoer over het strand onder voorwaarden mogelijk te maken, zodat ,,de supersterren van de Grand Prix nergens in een file komen vast te staan".