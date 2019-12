Speeding home for Christmas, automobilist rijdt met 228 kilometer per uur langs politieauto

kersttoespraak Koning én vader spreekt jongeren toe over perfect willen zijn: ‘Het is oké’

17:06 Koning Willem-Alexander had in zijn kersttoespraak een specifieke boodschap voor jongeren. Hij sprak over ‘een perfecte versie van onszelf’ op sociale media en stelde daar tegenover dat er in het leven ook weleens iets tegenzit. ‘Het is oké’, zei de koning. Sprak hier ook een vader van drie tienerdochters?