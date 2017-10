Speciale cel voor vaders: privileges in de bak

De gevangenis in Leeuwarden krijgt een speciale ‘vadervleugel’. Nu al gelden privileges voor gedetineerde vaders die deelnemen aan een proefproject. Zo mogen zij - uniek in Nederland - op hun cel skypen met de kinderen om welterusten te zeggen of huiswerk te maken.

Naar verwachting opent de afdeling in 2018. Op dit moment kunnen zowel gedetineerden in Leeuwarden als in gevangenis Esserheem in Veenhuizen al deelnemen aan de proef. Die heeft als doel de vaders betrokken te houden bij hun gezin. In totaal zijn er zo’n twintig deelnemers. Zij worden intensief begeleid, net als hun gezinnen. Op die manier moet de recidive afnemen. Ook moet het de schade bij kinderen beperken die het gevolg is van de criminele keuzes van hun vader.

Knuffelen mag

Op dit moment wordt gekeken hoe de afdeling voor vaders het best kan worden ingericht. De gevangenis in Leeuwarden heeft al een gezinskamer, waar vaders hun kinderen in een ongedwongen setting kunnen ontmoeten. Ze mogen er knuffelen, in tegenstelling tot in de gewone bezoekruimte, er is geen cameratoezicht en er zijn spellen en traktaties. Ook zijn er in de gevangenis speciaal voor de vaders iPads beschikbaar, zodat zij via skype bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding kunnen geven, of welterusten kunnen zeggen. De eerste gesprekken op deze manier hebben al plaatsgevonden.

Strenge eisen

Het is echter geen project van uitsluitend privileges, benadrukt de directie van de gevangenis. Zo gelden strenge toelatingseisen, moeten gevangenen zich volledig inzetten en zich uitmuntend gedragen. Er wordt samengewerkt met onder meer de reclassering, buurtwerk en Humanitas om ook de gezinsleden buiten de gevangenis de juiste ondersteuning te bieden.