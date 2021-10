Spartelende lokeenden zielig? Nee, zeggen Heidi en Wilco: ‘Als ze het zat worden, gaan we naar huis’

‘Microplas­tics’ zitten overal, nu zelfs in het bloed van koeien en varkens

22 oktober Het bloed van koeien en varkens is vervuild met hele kleine stukjes plastic, blijkt uit nieuw onderzoek. Dat klinkt verontrustend, maar toch is het volgens de onderzoekster niet zo alarmerend dat iedereen meteen zijn biefstuk of karbonade moet laten staan.