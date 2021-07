‘Spaanse agenten naar Nederland vanwege gewelddadige dood Carlo (27) op Mallorca‘

De Spaanse agenten zouden de aanhoudingen al voorbereiden met Nederlandse collega’s, aldus de media in Palma. Maar het Nederlandse Openbaar Ministerie wacht naar eigen zeggen in deze zaak nog steeds op verzoeken van de Spaanse justitie.

Urenlang verhoor

Het gaat om de aanhouding van acht geïdentificeerde betrokkenen die Mallorca afgelopen donderdag spoorslags Mallorca verlieten. Vier andere verdachten zijn nog niet geïdentificeerd volgens de politie op het eiland. De enige aanhouding in de zaak was vrijdag op het vliegveld van Palma. Maar deze verdachte is na een urenlang verhoor vrijgelaten, omdat op de beelden waar de politie over beschikt, te zien zou zijn dat hij het slachtoffer uit Waddinxveen niet heeft geslagen of geschopt.