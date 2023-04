Sophie (15) organiseert concert van populaire Bankzitters in woonplaats: ‘Ik ben trots op mezelf’

De Bankzitters bestaat uit vijf mannen die wekelijks aan hun bijna 800.000 YouTube-abonnees humoristisch bedoelde video’s voorschotelen. In deze video's nemen de mannen elkaar regelmatig op luchtige wijze de maat. Dikwijls letterlijk, door bijvoorbeeld te wijzen op de geringe lichaamslengte of het grote voorhoofd van de ander. Dat maakt ze nu juist zo aansprekend, zegt Sophie. ,,Ik vind hun dynamiek en humor heel leuk.’’

Daarnaast brengen de Bankzitters geregeld muziek uit en stonden ze al meermaals in de jaarlijkse ranglijsten van de Top 2000. De mannen brengen hun populaire nummers ook regelmatig ten gehore tijdens optredens. Maar niet in de buurt van West-Friesland. En daar wilde Sophie verandering in brengen, vertelt ze enthousiast. ,,Dit jaar ben ik al zes jaar fan. Dat wilde ik vieren.’’

Dat vieren gaat vanavond plaatsvinden in partycentrum De Nieuwe Doelen in Enkhuizen, waar de Bankzitters zullen optreden. Ze zijn hier populair, want de 800 beschikbare kaarten waren in een mum van tijd uitverkocht. En er staan al sinds vanochtend trouwe fans voor de nu nog gesloten deuren van het partycentrum. ,,De deuren gaan pas om 19:00 uur open, maar Bankzitters-fans willen altijd erg graag vooraan staan’’, zegt Sophie lachend.

Volledig scherm Sophie en de Bankzitters tijdens een eerdere ontmoeting.

Zelf geregeld

Het idee voor een concert in haar eigen woonplaats kwam vorig jaar mei al in haar op. ,,In deze omgeving gebeurt eigenlijk niets, dus ik ging ideeën bedenken en opschrijven. Toen bedacht ik dit.’’ Het leek de 15-jarige goed om haar plannen nog even te ‘laten bezinken’, maar in december vorig jaar besloot ze het idee aan haar ouders voor te leggen.

,,We zagen dat dit plan haar energie gaf en dat ze echt opbloeide, dus we besloten het gewoon te proberen’’, vertelt moeder Betty van Dok. Na hun toestemming en het eerste contact met het management van de youtubers kon het regelen gaan beginnen.

In de organisatie nam Sophie het voortouw, vertelt haar moeder. ,,Ze heeft het echt zelf geregeld. Mijn man en ik waren aanwezig bij de gesprekken, maar ze heeft zelf het woord gevoerd en iedereen overtuigd.’’ Uiteindelijk lukt het Sophie om partycentrum De Nieuwe Doelen te strikken als locatie en weet ze samen met haar vader de nodige sponsoren te overtuigen, waarna ze zelfs een subsidie van de gemeente weet te verkrijgen.

De precieze financiën zijn nog niet duidelijk, maar de kans bestaat dat er zelfs geld overblijft. Dat komt niet in haar spaarpot terecht, zegt Sophie. ,,We gaan het aan een goed doel geven. Het liefst iets met mentale gezondheid, want dat vind ik belangrijk.’’

Trots terugkijken en tourmanager worden

Met het concert hoopt Sophie met name andere fans en leeftijdsgenoten een leuke tijd te bezorgen. ,,Ik hoef niet alle credits, ik heb dit vooral voor anderen gedaan.’’ Maar door alle positieve reacties uit haar omgeving besefte ze dat ze ook tevreden mag zijn met wat ze zelf heeft neergezet. ,,Zoveel mensen lieten aan mij weten dat ze trots waren, dus nu ben ik ook wel trots op mezelf.’’ Haar ouders zijn het daar roerend mee eens, vertelt Betty. ,,Wij zijn natuurlijk onwijs trots. Dit is heel bijzonder.’’

Hoewel het avontuur nu eigenlijk al geslaagd is, blijft het voor Sophie wel spannend nu het concert zo dichtbij is. ,,Ik ben heel zenuwachtig, maar ik heb er ook heel veel zin in.’’ Ze weet nog niet hoe de avond gaat verlopen, maar ze weet door dit hele avontuur wel alvast wat haar droombaan is. ,,Ik wil nu tourmanager worden. Ik kreeg hier zoveel energie van!’’