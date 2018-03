'Sollicitatielied' levert Bauke (31) droombaan op

videoBauke Wolferink (31) uit Haaksbergen is er met zijn zingende sollicitatie in geslaagd op te vallen tussen honderden andere sollicitanten. Hij heeft een baan, en niet zomaar een baan: „Het is precies de baan die ik wilde.''

Vorige maand plaatste Wolferink een video op Facebook waarin hij al zingend solliciteert. Op de melodie van Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij vroeg hij potentiële werkgevers om een baan. ,,Ik was echt moedeloos'', blikt Bauke terug.



De Haaksbergenaar zat sinds eind vorig jaar zonder baan. Hij werkte als HR-medewerker in de zorg, maar zijn contract werd niet verlengd omdat zijn werkgever 'efficiënter wilde gaan werken'. Na wekenlang sollicitatiebrieven sturen, was hij het zat. ,,Ik kreeg op mijn brieven afwijzing na afwijzing. Er is zoveel concurrentie. Ik voelde me echt down.'' Het dreef hem tot het maken van de video: ,,Ik moest opvallen.''

Bizar

Volledig scherm Bauke Wolferink, de zingende sollicitant. © Reinier van Willigen Baukes video ging het hele land door en werd duizenden keren bekeken. Al snel vlogen de aanbiedingen hem om de oren. ,,Heel bizar. Na een tijd vol frustraties, belden bedrijven opeens met de vraag of ik alsjeblieft bij hen op gesprek wilde komen.''



Bauke kreeg zelfs banen boven zijn niveau aangeboden. ,,Ik kreeg een positie als HR-manager aangeboden. Na zo'n video dichten ze je opeens van alles toe.'' Hoewel de verleiding groot was, besloot de nuchtere Bauke dichtbij zichzelf te blijven. ,,Ik wil en moet nog het nodige leren. Manager is voor mij nu echt te hoog gegrepen.'' Ook sloeg hij aanbiedingen van buiten de regio af. Hij werd benaderd door bedrijven uit onder meer Utrecht en Rotterdam, maar: ,,Ik wil dichtbij huis blijven.''

Durf en kwetsbaarheid

En toen kwam Plegt-Vos uit Oldenzaal om de hoek kijken. Een medewerker van het bouwbedrijf stuitte op de video van Bauke en tipte de leiding. ,,En toen is het heel snel gegaan'', vertelt Bauke op vrolijke toon. Na twee gesprekken begint hij woensdag aan zijn nieuwe baan als HR-coördinator. ,,Ik krijg bij dit bedrijf de kans om mezelf te ontwikkelen. Het is echt precies wat ik wilde.'' De video werd gewaardeerd omdat het durf toonde en Bauke zich kwetsbaar durfde op te stellen.



Aan werkzoekenden die na het versturen van de zoveelste sollicitatiebrief met de handen in het haar thuis zitten, geeft Bauke de volgende tip: ,,Stuur een video. Het persoonlijke aspect maakt het verschil. Werkgevers krijgen in een video een veel beter beeld van een persoon dan in een brief. Ze zien en horen je praten.'' 'Gek doen' om op te vallen hoeft volgens de ervaringsdeskundige niet. ,,Ik raad niet iedereen aan om te gaan zingen. Voor mij voelde dat heel natuurlijk omdat ik vaak zing. Blijf vooral dicht bij jezelf.''

Meer dan een baan

De video leverde Bauke overigens niet alleen een baan op, maar ook een groeiende vraag naar optredens. De muzikant zingt in een duo, speelt gitaar en zit in een band. ,,Ik ben toevallig net nog gebeld of ik wil optreden bij een opening'', vertelt hij trots.



Voor Bauke zit het solliciteren er in ieder geval voor het komende jaar op. Hij heeft een fulltime jaarcontract met uitzicht op verlenging getekend. ,,Er valt echt een ontzettende last van mijn schouders.''