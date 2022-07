Sociale huurwoningen naar asielzoekers: ‘Nu duurt het nóg langer voordat ik aan de beurt ben’

‘FBI waarschuw­de Nederland: Taghi communi­ceer­de vanuit gevangenis met maffiabaas’

Ridouan Taghi heeft vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught meerdere keren contact gehad met de buitenwereld, terwijl hij in volledige afzondering had moeten zitten. Volgens NRC was het de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI die Nederland hierop wees, al in november vorig jaar.

11 juli