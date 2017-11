Sneller dan Beau in de marathon van New York

Zondagochtend om tien over half vijf propt mijn New York City Marathon-man een bord pasta naar binnen. Hij hijst zich in zijn runners-kostuumpje, doet een bomgordel om met gelletjes en andere oppeppertjes voor dik 42 kilometer hardlopen door de straten van New York. Met 51.000 andere marathonners. ,,Joh, blijf toch hier!” probeer ik nog. Hij antwoordt: ,,Ja wat een gedoe hè?’’ Dan loopt hij de deur uit om ruim negen uur later te finishen in het Central Park. Ik ben erbij, want bij premières en andere speciale gebeurtenissen waarin ik een rol speel, staat hij altijd trouw aan míjn zijde. Vanzelfsprekend ben ik dus nu degene die tracht te fungeren als de vleugels van zijn vlucht. I k duik terug in bed want pas rond twaalf uur hoef ik volgens afspraak op de hoek van First Avenue en 71st Street te staan, waar hij langsloopt. Op Twitter lees ik dat Beau van Erven Dorens ook meeloopt en een tijd hoopt te klokken van 3.45 uur. Dat is ook de streeftijd van mijn Marathonman. Ik bel hem nog even: ,,Je kunt Beau als haas gebruiken!”

Maar ik zie hem. Hij loopt met een galante tred en lacht me toe. ,,Je gaat hartstikke goed!” roep ik hem nog na. Nummer 16595 gaat als een speer. Beau van Erven Dorens zie ik niet, maar ik heb weinig tijd want ik moet naar ons tweede meetingpoint. Ik spring op mijn fiets om naar 120th Street/5th Avenue te rijden, waar we wonen. Daar arriveert hij een klein uurtje later, met al zo’n 32 kilometer in de benen. Hij omhelst me.



,,Heb je Beau nog gezien?”



,,Ik ben een beetje moe!” zucht hij en meteen rent hij weer verder. ,,Wil je koffie?’’ roep ik nog. Daarna fiets ik als een dolle naar de finish. Daar kun je hem niet meteen opvangen. Op 72nd Street is de plek waar ze uit het Central Park komen. Gekleed in lange blauwe poncho’s lijken ze wel blauwe smurfen die kapot zijn na meer dan 42 kilometer rennen. Eén lange stille tocht, mijn stralende man loopt ertussen en valt dan in mijn armen. ,,Pfffff… ik ben kapot!”



Ik ben ook kapot van het harde gefiets, maar dat moet je niet zeggen tegen iemand die net 42 kilometer hardgelopen heeft. ,,Dit moeten we snel nog eens overdoen”, zeg ik dan maar.



Die avond vieren we feest met andere medaillewinnaars en de volgende dag worden we wakker met een kater die zijn weerga niet kent. ,,Hee Marathonman!” begroet ik hem als hij zijn ogen opent. ,,Maar wel jouw Marathonman!” is zijn reactie.



In de krant lees ik dat Beau zichzelf na 12 kilometer heeft opgeblazen en teleurgesteld is. Ik lees niks over mijn man. Die kwam als 7.855ste over de finish in 3.42.59 uur. Hij vloog.