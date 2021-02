Sneeuwstorm Darcy doet Nederland ontwaken in witte wereld

De sneeuw trok zaterdagavond vanuit het zuidoosten Nederland binnen en verovert volgens het weerbureau ‘tergend langzaam’ de rest van het land. In het uiterste zuiden en noorden begint het pas in de loop van zondag te sneeuwen. In laatstgenoemde regio valt naar verwachting de minste sneeuw. De meeste sneeuw is tot nu toe gevallen in de regio Nijmegen, de Achterhoek en Twente, waar zo'n tien tot twintig centimeter ligt. In laatstgenoemde regio's kan daar zondag nog wel 10 tot 15 centimeter sneeuw bovenop vallen.