Sneeuwfront trekt over het land: mooie plaatjes maar zeer gladde wegen

Vanmiddag droog

Vanuit het zuiden wordt het in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen droog. In het midden en noorden sneeuwt het nog een paar uur door tot het middaguur. In de westelijke provincies is het sneeuwlaagje over het algemeen dun, rond 1 cm. In het midden, zuiden en oosten ligt 2 of 3 cm. In de noordelijke provincies wordt 1 tot 3 cm sneeuw verwacht. De meeste sneeuw kregen de heuvels van Limburg. Daar viel afgelopen nacht 4 cm. Bijna overal in Nederland ligt een laagje sneeuw, wat vandaag al vroeg voor veel prachtige beelden zorgde. Ook morgen is er kans op een paar winterse buien, met name in het noorden.