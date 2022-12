Sneeuwbuien zorgen landinwaarts zeer lokaal voor een witte wereld

Sneeuwbuien zorgen vanmiddag landinwaarts zeer lokaal voor een witte wereld. Het sneeuwt niet alleen, het is ook ijskoud. In De Bilt was het vandaag -0,6 graden. Het is met het koude weer dit weekend waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat er in Nederland geschaatst kan worden.

Het zwaartepunt van de winterse buien lag rond 14.00 uur boven de kustregio. Daar kwamen de temperaturen boven het vriespunt uit en viel de neerslag hoofdzakelijk in de vorm van regen en natte sneeuw. Dieper landinwaarts, bijvoorbeeld ten zuiden van Rotterdam en in Drenthe, vielen enkele sneeuwbuien.

Komende nacht neemt de buiigheid naar verwachting iets af. Morgen overdag blijft bewolking lange tijd hardnekkig boven ons land hangen en kan naast een zeer lokale bui vooral motsneeuw en uitsneeuwende mist worden waargenomen. Het zal opklaren in de loop van de dag.

Na het weekeinde komt er meer ruimte voor de zon. Door brede opklaringen verlopen de nachten wel een stuk kouder met lichte en zelfs matige vorst. ,,De kans op winterse neerslag is tijdens deze periode klein”, weet meteoroloog Rozemarijn Knol van Weerplaza. Het winterse weertype van dit weekeinde hebben we volgens haar te danken aan een lagedrukgebied dat vanuit het noorden is afgezakt en boven de Noordzee terecht is gekomen.

Ook in België is de eerste sneeuw gevallen. In Signal de Botrange, met 694 meter het hoogste punt van België, ligt 10 centimeter sneeuw die door de vriestemperaturen tot -2 graden al een hele week is blijven liggen.

IJsvloer

Naar verwachting ontstaat er de komende week op steeds meer plaatsen een ijsvloer, meldt Weeronline. In eerste instantie gaat het om ondergelopen banen en later in de week mogelijk ook ondiepe plassen en sloten met stilstaand water. Daarvoor moeten de nachten wel helder en koud verlopen. Want grotere plassen blijven voorlopig onbetrouwbaar, waarschuwt de weerdienst.

Vandaag en morgen is het in Nederland flink koud met op grote schaal nachtvorst. Heel lokaal kan de temperatuur ook overdag onder het vriespunt blijven. Sloten en plassen krijgen een laagje ijs, maar dit ijs is nog niet goed genoeg om op te schaatsen. IJsbanen die worden aangelegd door skatebanen te besproeien zullen waarschijnlijk de komende week wel open kunnen.

