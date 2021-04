Sneeuw trekt weg uit Brabant, ook verkeersproblemen opgelost

Er is de afgelopen nacht in Brabant een paar centimeter sneeuw gevallen. De sneeuw zorgde voor gladheid op de weg, wat voor meerdere ongelukken heeft gezorgd. Daardoor stonden er op meerdere plaatsen in Brabant lange files, maar inmiddels zijn alle snelwegen in Brabant filevrij.

Op de A58 tussen Gilze en Goirle raakte een automobiliste met haar voertuig van de weg door de gladheid. Inmiddels staan er verdeeld over de A58 files tussen Breda en Eindhoven.

Ook op de A59 stonden verschillende lange files. De drukte op de weg heeft natuurlijk te maken met de sneeuwval en gladheid, maar ook door een ongeluk bij Nieuwegein op de A27. De weg was daar een tijd afgesloten, waardoor veel verkeer moest omrijden. Nu is de A27 weer vrijgegeven.

Volledig scherm Op Brabantse wegen stonden vanochtend rond 08.00 uur veel files door drukte en gladheid. © ANWB Verkeersinfo Op de A2 stond vanochtend op de piek zo’n 85 kilometer aan file, maar daar is nu niets meer van over. Het verkeer kan daar nu gewoon doorrijden. Tussen Nederweert en Budel en tussen Vught en Kerkdriel stond het verkeer onder meer vast. Bij afrit Kerkdriel richting Utrecht stond bijna twee uur vertraging, maar die file is bijna weg.

Auto in de sloot op A59 bij Drunen.

Korte tijd veel hagel

,,Net als dinsdag zie je dat er in korte tijd veel hagel kan vallen en dan heb je een wit wegdek. Een kwartier later kan dat alweer gesmolten zijn, maar op het moment dat het valt, is het glad. Dan moet je goed opletten”, klinkt het vanuit Rijkswaterstaat.

Staartje winter

Dit staartje van de winter hebben we te danken aan lucht die direct afkomstig is van de Noordpool. ,,Het is voor april zeker een bijzondere situatie. We hebben dit te danken aan een koude noordwestelijke stroming waarmee een hoop vocht is aangevoerd’’, zegt weerman Leon Saris van Weerplaza. Echte sneeuwpret zit er desondanks niet in. ,,De temperatuur loopt vanochtend al snel op, waardoor de gevallen sneeuw weer snel weg zal smelten.”

Ondanks dat de sneeuw niet lang blijft liggen, zijn er toch een aantal mooie plaatjes voorbijgekomen. In Oss maakte een drone deze beelden woensdagochtend.

Tot aan het eind van de ochtend kan het op sommige plekken in Brabant nog blijven sneeuwen. In de nacht naar donderdag wordt het droog en gaat het licht vriezen: op sommige plekken kan het kwik dalen tot -3 of -4 graden en aan de grond nog iets kouder. Donderdag verloopt droog en iets warmer dan woensdag, met 7 tot 10 graden.

Een herhaling van vorig jaar met wekenlang zon en droogte in de maanden april en mei, lijkt zeer onwaarschijnlijk dit voorjaar. ,,De komende weken verlopen toch duidelijk wat wisselvalliger met zeker ruimte voor de zon, maar ook geregeld wat neerslag in de vorm van buien. Zeker niet verkeerd voor de natuur! Maar of de warme lucht (15 tot 20 graden en meer) daarbij snel terugkeert, valt nog te bezien...”

Sneeuw in Helmond

Brabant bedekt onder een laagje sneeuw