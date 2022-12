Sneeuw tijdens Sinterklaas? Trek je handschoenen maar aan

Hoe koud is koud? Johnny Willemsen van Weerplaza: ,,Het wordt vrij koud door een stevige wind die uit het oosten en noordoosten waait.’’ Overdag valt het qua temperatuur nog mee, vertelt hij. ,,’s Nachts vriest het weliswaar, maar overdag is het gewoon drie graden. Al voelt het door die wind alsof het nul graden of kouder is. Dat begint morgen al en blijft zeker het hele weekend zo.’’

Dat december zo koud begon, is lang geleden. 2009 en 2010 waren de laatste decembermaanden waarin het vaak sneeuwde. ,,Dat waren ook de winters dat het strooizout op was’’, vertelt Willemsen. ,,Eigenlijk alle decembermaanden daarna waren altijd wel zacht. Af en toe viel er wel sneeuw, maar dat was meer uitzondering dan regel. Afgelopen jaren waren de decembermaanden zelfs een graad warmer dan gemiddeld.’’ Dat december 2022 koud begint, is eigenlijk zoals het hoort. ,,Sterker nog: het is iets kouder dan normaal.’’

Sneeuw?

Wie hoort dat het koud wordt, denkt misschien direct aan sneeuw. En er zijn inderdaad neerslagmodellen die een sneeuwsignaal hebben, vertelt Willemsen. ,,In de Ardennen of Zuid-Limburg kan er sneeuw vallen. Er zijn scenario's waar dat mogelijk is.’’ Toch zit er een hele dikke ‘maar’ aan te komen. ,,De sneeuw zal niet blijven liggen. Het gaat dan vooral om natte sneeuw. Een witte wereld hoeven we komende tijd niet te verwachten in Nederland.’’ En als er al iets valt, dan is de kans groot dat er vlokjes neerdwarrelen in de Limburgse heuvels. ,,De kans is daar groter dan in het westen.’’

Of deze kou een voorbode is voor een witte kerst (of zelfs een Elfstedentocht?) kan Willemsen echt niet zeggen. ,,De kans is vooralsnog statisch. En die ligt op zeven procent. Wat betreft de Elfstedentocht: de kou van de komende dagen levert geen vorst op. Daarvoor moet het echt langer vriezen.’’

De Europese gasprijs ging donderdagochtend verder omhoog omdat er kouder weer in aantocht is in Europa. Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs steeg de prijs met bijna 9 procent tot 159 euro per megawattuur gas. Dat is het hoogste niveau in meer dan anderhalve maand. De laatste tijd is de gasprijs al aan het stijgen vanwege voorspellingen voor koudere weersomstandigheden. Eerder daalde de prijs juist dankzij het milde weer. Maar volgens het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies, dat onder meer satellietmetingen uitvoert, zullen de temperaturen in grote delen van Europa deze maand scherp gaan dalen en lager liggen dan de gemiddelden. Daardoor zal de verwarming weer hoger gezet gaan worden. De Europese gasopslagen zijn wel goed gevuld door het milde weer van de afgelopen tijd. Ook wordt er veel meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Europa geïmporteerd om de weggevallen leveringen uit Rusland te compenseren.

