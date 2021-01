Sneeuw op komst: ‘Zondag wakker in witte wereld’

VIDEODe kans dat Nederland zondagochtend wakker wordt in een witte wereld is aanzienlijk. Meteoroloog Leon Saris van Weerplaza voorspelt dat zaterdagavond op veel plaatsen de eerste sneeuwvlokken uit de lucht vallen. ,,In de nacht van zaterdag op zondag is zelfs een dun sneeuwdek te zien.”

Na een bijzonder koude eerste week van januari, leek het afgelopen week even gedaan met het winterweer in Nederland. Maar zaterdag zakt de temperatuur opnieuw tot onder het vriespunt en kunnen we zelfs rekenen op een witte wereld. ,,In een groot deel van het land gaat het zaterdagavond sneeuwen. Momenteel is er een vrij koude lucht, die zaterdag wordt verdreven door zachtere lucht. Op het snijvlak van die twee luchten valt de sneeuw. En dat is naar verwachting boven een heel groot deel van Nederland”, vertelt Saris.

Sneeuwballengevecht

De meteoroloog raadt sneeuwliefhebbers aan om zaterdag langer op te blijven, om zo een glimp van een heus sneeuwdek op te kunnen vangen. ,,De eerste sneeuw valt zaterdag rond 20.00 uur, dus het kan even duren tot er een laagje ligt.”

Later op de avond ligt er volgens de meteoroloog genoeg sneeuw voor een waar sneeuwballengevecht. ,,Het heeft een tijdje nodig, maar 's avonds en 's nachts is er genoeg sneeuw om sneeuwballen te maken. Uiteindelijk zal er een sneeuwdek ontstaan van 1 tot 3 centimeter. De kans bestaat dat Nederland zondag wakker wordt in een witte wereld”, aldus Saris.

De sneeuwpret is echter van korte duur. Zondagochtend zal een deel van het sneeuwdek vrij snel smelten, aangezien de temperatuur oploopt naar 4 tot 5 graden in het westen en 1 tot 2 graden in het oosten. In de ochtend is het op veel plaatsen droog, maar in de middag komen naast de zon enkele regenbuien voor. In de loop van volgende week neemt de kans op sneeuw mogelijk weer toe.