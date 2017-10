Smokkelen van mensen stijgt fors

Wanhopig om hun bestemming te bereiken, moeten de slachtoffers mensonterende omstandigheden doorstaan, zei officier van justitie Ernst Pols gisteren tijdens de zoveelste smokkelzaak in de Rotterdamse rechtbank. Vorig jaar liepen twee Litouwse chauffeurs tegen de lamp toen ze 24 vluchtelingen op de veerboot probeerden te krijgen. Er werden celstraffen van 6 en 4 jaar tegen hen geëist.



In de vrachtwagentrailer is het koud, donker en benauwd, zo zeggen de vluchtelingen. Vanuit Afghanistan, Irak en Vietnam zijn ze naar Europa gereisd. Ze hebben bedragen tussen de 2.000 en 11.000 Britse pond betaald voor dit enkeltje Engeland. Onder de passagiers zijn ook kinderen en zwangere vrouwen. Vanuit Calais zijn ze naar een parkeerplaats in Stellendam gereden, waar de truck wacht.



Als ze eenmaal in de laadruimte zijn opgesloten, zal het twaalf uur duren voor ze weer daglicht zien. Communiceren met de buitenwereld is niet mogelijk. Telefoons zijn immers verboden. Eten of drinken is er niet. Ze krijgen plastic flessen om in te plassen. Hun ontlasting moeten ze maar ophouden.