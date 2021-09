Smeulende motor van blower bubbelbad veroorzaakte rook en stank in zwembad Joure

Het zwembad werd gisterenavond door de brandweer ontruimd, nadat een medewerker merkte dat er rook vrijkwam in de kelder. Aanvankelijk werd gemeld dat dit kwam door een chemische reactie. Op dat moment waren zo’n vijftig bezoekers in het complex aanwezig. Alle aanwezigen werden geëvacueerd en drie personen werden vanwege ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Zij zijn inmiddels weer thuis.



Ook zijn volgens de brandweer meerdere mensen ter plaatse behandeld door ambulancemedewerkers. De brandweer dacht dat de rook veroorzaakt werd door een chemische reactie in een machine in de kelder die zout omzet in chloor voor het zwembad. Maar volgens Swim&Sportfun bleek na onderzoek door de technische dienst dat een vastgelopen motor van de blower van het bubbelbad de oorzaak was.



De brandweer meldde in eerste instantie dat twaalf mensen in het ziekenhuis waren opgenomen, maar dat bleek onjuist.