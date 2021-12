Slogan van Benny's Vleesservice is slechtste van 2021: ‘Mijn ballen wegen 130 gram’

LIVE | Advocaat wil Marengo-pro­ces aanhouden: ‘De verdedi­ging kan onmogelijk functione­ren’

In de zwaarbeveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam Osdorp is vandaag het liquidatieproces Marengo weer hervat, maar advocaat Nico Meijering vraagt om uitstel. Volgens hem is er nu sprake van een ‘oneerlijk proces’, omdat de verdediging zich niet goed kan voorbereiden. In de omvangrijke zaak staan Ridouan Taghi en zestien medeverdachten terecht voor een groot aantal moorden en moordpogingen. Verslaggever Yelle Tieleman is erbij en doet verslag.

11:14