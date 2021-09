Slimme zoon is toch geen homo, dachten ouders van Herman (74): ‘Kon vriend thuis niet voorstellen’

Video Beroemd edelhert Hubertus belandt in de pan: fans rouwen om icoon van de Hoge Veluwe

22 september De dood van het 10-jarige edelhert Hubertus heeft er bij zijn fans flink ingehakt. Jong en oud rouwen om het heengaan van de beroemdste bewoner van Het Nationale Park de Hoge Veluwe. De enige kans om nog iets van Hubertus te zien, is op je bord als worstje, tournedos of in een stoofpotje.