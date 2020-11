Slimme camera ziet telefoon achter het stuur, maar wat nou als die op je knie ligt?

Maar als je de telefoon in je hand houdt, ter hoogte van je been, dus ónder het stuur. Is dat zichtbaar?

,,Ja, de kijkhoek is zo gemaakt dat de telefoon zichtbaar is op elke plek op de stoel van de chauffeur. Dus de telefoon laag houden, ziet de camera ook. De kijkhoek gaat van hoog naar laag. Daarnaast gebruiken we een berg licht, infrarood dus daar heb je geen last van, zodat alles goed te zien is. De software is daarnaast zo ontworpen dat hij ook signaleert dat het om een telefoon gaat en niet, bijvoorbeeld, om een scheerapparaat. Dat is gedaan om te voorkomen dat we alle foto’s ook nog eens handmatig moeten gaan beoordelen.”



Maar even terugkomen op die telefoon op je knie. Dat is dus niet verboden, maar toch best gevaarlijk?

,,Die foto komt wél op de stapel van de foto’s waar een buitengewoon opsporingsambtenaar nog even goed naar gaat kijken. Want de camera heeft dan wel een telefoon ergens op de stoel van de chauffeur gedetecteerd. En foto’s waarop een telefoon is te zien worden sowieso nog eens beoordeeld door een opsporingsambtenaar.”