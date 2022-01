Sleepboten hebben stuurloos schip voor de kust van Scheveningen onder controle

Het lukte de twee sleepboten Sovereign en de Multratug 18 vanavond om een sleepverbinding tot stand te brengen en het schip onder controle te krijgen. ,,De Julietta D is met de kop in de wind gedraaid, de grondkoers is nu westelijk. Op dit moment komt ze niet meer dichter naar de kust toe. Als de sleep stand houdt is het gevaar voorlopig geweken, maar ze zit nog wel dicht bij de kust", liet de Reddingsdienst rond 20.00 uur weten.

Na 21.00 uur was de situatie volgens de Kustwacht stabiel. ,,Er wordt gewacht op rustiger weer en daglicht voordat het schip naar de haven van Rotterdam wordt gesleept.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gevaarlijke klus

Volgens marine-experts is het leggen van een sleepverbinding een spannende en gevaarlijke klus. ,,Het is nogal stormachtig, dat maakt het lastig, vooral de hoge golven. De mannen op het schip moeten touwen gooien naar de sleepboot. Als dat lukt kunnen ze met een lier een steeds dikkere draad aan het schip vastmaken, waarmee het kan worden weggesleept”, zegt Gijs Olsthoorn van bergingsbedrijf Koole (niet betrokken bij de operatie).

Het goede nieuws is volgens Koole dat de noodstroomvoorziening van het schip nog werkt, dus er is nog licht. Ook zou daarmee een pomp kunnen worden aangezet om het zeewater buiten te houden dat nu door het gat in de romp komt.

Helikopters

Alle opvarenden van het schip Julietta D waren vanmorgen al met helikopters van boord gehaald. Het is nog niet duidelijk of zij door de aanvaring tussen de olietanker Pechora Star en vrachtschip Julietta D gewond zijn geraakt. De Julietta D had geen lading bij zich. De Pechora Star is stabiel en heeft geen lading verloren.

Nadat het schip stuurloos rond dobberde, ramde de Julietta D in het begin van de middag een platform in aanbouw in een gebied waar netbeheerder TenneT twee transformatorplatformen bouwt voor de aansluiting van windpark Hollandse Kust zuid. ,,Gelukkig was de situatie voor de ongeveer honderd aanwezige medewerkers veilig en was het niet nodig om te worden geëvacueerd”, aldus TenneT.

Het windmolenpark van Vattenfall, 18 kilometer voor de kust tussen Zandvoort en Den Haag, is in aanbouw. Er worden 140 enorme windturbines gebouwd met een maximale tiphoogte van 251 meter boven zeeniveau.

Oorzaak

De aanvaring ontstond doordat het anker van de Julietta D het niet meer hield, waardoor de twee schepen op elkaar botsten. De schepen lagen beiden voor anker bij IJmuiden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De Julietta D dobbert sinds vanmorgen stuurloos rond op de Noordzee. © Kustwacht Nederland

Volledig scherm Van dichtbij is goed te zien, hoe groot het gat in de romp is. © Kustwacht Nederland

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: