Slechte reviews op Zoover of Booking.com? Dat willen we met eigen ogen zien, ook die 3,1 van zwembad Sonsbeeck in Breda

Waar: Kinderstad Heerlen

Beoordeling op zoover.nl: 4,8

Als we bedrijfsleider Monique van der Honing na ons bezoek aan Kinderstad Heerlen om wederhoor vragen, zegt ze: ,,Internetrecensies boeien ons niet, we doen vooral onze stinkende best.'' En dat is onbedoeld een woordspeling, veel gasten van de immense speeltuin klagen juist over de muffe geur en het gebrek aan hygiëne. Van smerige praktijken is op deze woensdag geen sprake, maar het is dan ook heel rustig dankzij het mooie weer. Stijn (7) wil na twee uur spelen niet naar huis, hij vindt de wildwaterbaan met boomstammen geweldig. Sommige glijbanen gaan stroef en de reuzentrampoline is zacht. Waarom ouders ook 10 euro entree moeten betalen, is mij een raadsel. Consumpties à 1,50 euro zijn vriendelijk geprijsd. In de hoek van het toilet ontdekt Stijn een hoop stof, maar het stinkt er niet. Bedrijfsleider Van der Honing: ,,Klanten die in de zaak ergens over klagen nemen we serieus. Maar die recensies op internet... Iedereen moet tegenwoordig een mening hebben.'' (Jeroen Schmale)

Waar: Zwembad Sonsbeeck in Breda

Gemiddelde beoordeling op Zoover.nl: 3,1

Quote Tijdens het dobberen in de wildwater­baan ontwaart Stijn een druipende stalactiet onder een loopbrug Jeroen Schmale Locatiemanager Tim Verbraak ziet het zo: ,,Een klacht is een kans.'' Kansen genoeg voor hem en zijn team; de recensies over Sonsbeeck zijn niet bepaald vleiend. Het is verouderd, het personeel is onvriendelijk, de kroketten en frieten zijn hard, er is overlast van jongeren, de openingstijden zijn onduidelijk en de vloer is glad. Niet eerder gezien in een zwembad: op de aflopende tegels in Sonsbeeck is een anti-slipmat gelegd. Maar de kroketten en patat smaken prima, de jongeren in het zwembad zijn wild, maar zwemmen zoon Stijn (7) niet ondersteboven, openingstijden worden haarfijn uitgelegd op de website, de personeelsleden glimlachen allemaal reuze vriendelijk. Tijdens het dobberen in de wildwaterbaan (nou ja, er staat lichte stroming) ontwaart Stijn een onbedoelde, druipende stalactiet onder een loopbrug. En aan de zwarte plekken op de tegels mag ook weleens wat worden gedaan.

Niet gelezen tussen de horrorrecensies: waarom staat nergens bij de 88 meter lange glijbaan aangegeven dat de tocht naar beneden vrijwel helemaal in het donker verloopt? En terwijl het buitenbad flink gevuld is met gasten staan alle badmeesters binnen.

Verbraak: ,,Alleen als het heel druk wordt, zetten we daar een mannetje bij. Maar op de loopbrug staat altijd iemand en vanaf die plek kan je perfect toezicht houden op het buitenbad.'' (Jeroen Schmale)

Waar: Hotel Turkuaz in Rotterdam

Gemiddelde beoordeling op booking.com: 5,5

Quote De gevreesde bedwantsen waar sommige gasten over klagen zien en voelen we godzijdank niet Jeroen Schmale Bob Marley is 37 jaar dood en het heeft er alle schijn van dat The Wailers sinds het heengaan van hun frontman onophoudelijk hebben zitten doorblowen in kamer 103 van het Rotterdamse hotel Turkuaz. Wat een penetrante geur, hier is niet aan te wennen. We treffen de wat norse receptionist bij het inchecken zonder joint in zijn mond en dat schijnt, afgaande op de internetrecensies, zeldzaam te zijn. Verder valt het allemaal wel mee. Voor 65 euro overnachten aan de rand van het centrum van één van Europa's hipste steden, dan mogen de verwachtingen ook niet al te hoog zijn. Gaten in het plafond zijn wel provisorisch gedicht, stofdraden komen hier en daar naar beneden.

De gevreesde bedwantsen waar sommige gasten over klagen zien en voelen we godzijdank niet. Een inspectie onder het matras levert ook weinig verontrustends op - al is het maar omdat de bedbodem vakkundig dicht is gemaakt. Alleen die wietgeur: niet te harden. Een andere, veel vriendelijkere receptionist biedt de volgende ochtend bij het uitchecken zijn excuses aan. Zegt: ,,Een paar jaar geleden was dit het beste driesterrenhotel van de stad, maar de eigenaren hebben de boel nogal laten versloffen. Niets is gerepareerd. Soms schaam ik me voor de gasten. Binnenkort gaat de boel acht maanden dicht en wordt alles gestript. Ik kan niet wachten, ik wil weer eer van mijn werk voelen.'' (Jeroen Schmale)

Waar: Camping De Branding in Zandvoort

Gemiddelde beoordeling op Zoover: 5,4

Volledig scherm Virginia Groenendijk vangt eerst bot, maar een dag later is er toch een plekje voor haar vrij op camping De Branding © Marlies Wessels

De recensies op Zoover lopen nogal uiteen: 24 mensen vonden het hier fantastisch (cijfer 8+), 27 ondermaats (cijfer 1-5). Die tweedeling is te begrijpen. De ligging in de duinen is ontzettend mooi en het strand is op steenworp afstand. Je kunt er surflessen nemen en elektrische fietsen huren. Het personeel is redelijk vriendelijk en 's morgens ruikt de kiosk naar verse broodjes en croissants. In de vroege ochtend zijn de wc's en douches schoon.

Maar 's avonds ruiken de toiletten overduidelijk en de tentjes staan dicht op elkaar. En inderdaad, er zijn veel luidruchtige jongeren en er klinkt harde muziek. Boos kan ik niet worden: de aangeschoten tieners zeggen vriendelijk: ,,Laat het weten als we te luidruchtig zijn.'' Vanaf 22 uur is luide muziek verboden. Daar controleert een medewerker op. Rond half vier word ik wakker door luid gepraat, maar ik val al snel weer in slaap.

In de rij

Quote Het gebeurt regelmatig dat mensen er een zooitje van maken, vertelt de jongen die mijn plek contro­leert Virginia Groenendijk Het in- en uitcheckbeleid is niet klantvriendelijk. In de zomer kun je niet reserveren, wordt mij vrij kortaf medegedeeld als ik bel. Op goed geluk kun je om 11 uur in de rij gaan staan. Woensdag vang ik bot, donderdag is er, na een half uur in de brandende zon wachten, wel een plekje vrij. Daarnaast moet je standaard voor minimaal drie dagen boeken. Als je met de fiets komt, is één nachtje overnachten wel mogelijk, blijkt aan de balie, omdat je dan geen parkeerplek inneemt.

Uitchecken kan vanaf 8.30 uur. Als de receptie vanwege de drukte tien minuten eerder opent, snelt een Duits gezin me voorbij omdat ze zoeken naar een vrije plek. Pas aan de balie wordt mij duidelijk gemaakt dat mijn sta-plek eerst gecontroleerd moet worden voordat ik mijn borg van 20 euro terugkrijg. Het gebeurt regelmatig dat mensen er een zooitje van maken, vertelt de jongen die mijn plek checkt. ,,Dan kiezen ze ervoor de borg als schoonmaakkosten achter te laten.''

Luxe park

De eigenaar wil zijn naam niet kenbaar maken, wel vertelt hij over zijn camping. ,,Kijk, deze camping is ook helemaal niet mijn stijl. De riolering, de waterleidingen, de elektriciteit; het is oude meuk. Ik heb alles in maart gekocht van de oude eigenaar. Investeren doe ik nu niet, dat is weggegooid geld. De camping gaat namelijk vanaf 1 oktober volledig op de schop. Zelfs de naam verdwijnt. Het wordt een luxe park waar geen tentjes meer zullen staan, alleen huisjes. We hebben straks ook een manager die zorgt dat de omgang met de gasten soepel verloopt. Kom volgend jaar terug, dan zal je verrast staan.'' (Virginia Groenendijk)

Volledig scherm De gepofte aardappel komt tien minuten na het opdienen van het hoofdgerecht © RV Waar: Cesario in Zandvoort

Beoordeling op Eet.nu: 4,2

Onze reservering via Eet.nu wordt twee uur van tevoren geweigerd. 'Het restaurant is herhaaldelijk telefonisch niet bereikbaar', luidt de verklaring. Tussen half vijf en half zeven bel ik zelf vijf keer. Geen gehoor.

Het vriendelijke meisje dat ons welkom heet, zegt 'dat ze niet echt aan reserveringen doen'. Op de binnenplaats rookt de eigenaar onderuit een sigaret.

Volledig scherm In het toilet zit een grote vochtplek © RV De niet-weggewerkte stekkerdozen, stoelen met losgesprongen riet en stoffige plastic druiventrossen vragen om vernieuwing. Opvallend zijn de vijftien beveiligingscamera's. Het bestek is vies, de open keuken rommelig en de wc, waarvan de deur niet op slot kan, stinkt en vertoont een flinke vochtplek in het plafond.

In de slechte recensies die teruggaan tot 2009 ('de slechtste Italiaan waar ik ooit heb gegeten') wordt geklaagd over de slechte prijs-kwaliteitverhouding. De antipasti bestaan uit opgerolde plakjes supermarktworst en brokken goedkope kaas. De kaaslaag op de nachos is hard en de snotterige guacamole is duidelijk niet huisgemaakt. De entrecote is aardig, maar voor 20 euro armoedig gepresenteerd met ijsbergsla. De smakeloze gepofte aardappel met een kwak crème fraîche komt pas tien minuten later. De pizza Hawaï is hard als een kaascracker en belegd met weinig saus, kaas en ham. De ananas komt uit uit blik.

Volledig scherm Het grand dessert © RV Het lukt de zeven man tellende bediening niet om de dertig gasten goed te bedienen. Het vriendelijke meisje moet een brandje blussen als Duitse gasten naast ons klagen dat ze al veertig minuten wachten op hun voorgerecht. Even later moet ze aanrukken omdat onze andere buren eerst eten geserveerd krijgen. Vervolgens worden de borden weggehaald om deze bij de buren neer te zetten.

Na het 'grand dessert', een bord met slagroom, fruit en ijs, reken ik 77,50 euro af. Eigenaar Rakib Balyk Bochra vertelt later telefonisch: ,,Die slechte recensies komen van de concurrenten. Natuurlijk, in elk restaurant gaat wel eens iets fout, maar we hebben veel vaste gasten. Professionele bediening is voor ons lastig te krijgen omdat die veel eisen, zoals een jaarcontract. Onze prijs- kwaliteitverhouding is goed, er zijn restaurants in Zandvoort die 30 procent duurder zijn.''