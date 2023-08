Slecht weer jaagt vakantieganger naar buitenland, zorgen om Nederlandse campings

Alle handjes zijn welkom bij oplossen lerarente­kort, maar: ‘Leid zo snel mogelijk bevoegde docenten op’

De feestelijke opening van het nieuwe schooljaar staat in de schaduw van de gevolgen van de enorme lerarentekorten. Vierdaagse schoolweken en lesuitval zijn reële dreigingen. ,,We redden het maar net.’’ Vooral in de Randstad zijn creatieve oplossingen nodig.