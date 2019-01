Slavernij in hennepteelt neemt toe: ‘Als we Vietnamezen aantreffen, weten we dat het foute boel is’

Harde cijfers om die constatering te onderbouwen, heeft de burgemeester niet. Wel zegt hij: ,,We treffen bij het oprollen van hennepkwekerijen steeds vaker mensen aan die nauwelijks Nederlands spreken en als slaaf worden gebruikt. Dat is echt schandalig.” Het gaat volgens hem opvallend vaak om Vietnamezen, zowel mannen en als vrouwen. Van Hout: ,,Als we die aantreffen in een hennepkwekerij, dan weten we dat het foute boel is.”

Hoge leningen

Verschillende politiekorpsen in het land spreken van een toename van het aantal Vietnamezen dat bij het ontruimen van een hennepkwekerij wordt aangetroffen. Het gaat om illegale immigranten die hoge leningen hebben afgesloten om naar Europa te komen, vaak met Engeland als droombestemming. Om die lening af te kunnen lossen belanden zij in een wietkwekerij, ergens in een woning of loods in Nederland.



De vluchtelingen zijn de Nederlandse taal niet machtig, hebben vaak geen paspoort en zijn financieel afhankelijk van anderen. ,,Ze worden uitgebuit en als slaaf gebruikt’’, herhaalt Van Hout. Hij roept burgers op mogelijke verdachte situaties te melden. De politie is voor een belangrijk deel afhankelijk van tips maar het probleem is dat er steeds minder tips binnenkomen. Zo bevestigen de cijfers van bijvoorbeeld Meld Misdaad Anoniem: landelijk werden er in 2015 nog 231 tips gegeven over mensenhandel, in 2017 waren dat er 146. Actuele cijfers verschijnen pas volgende maand, maar volgens Marc Janssen van Meld Misdaad zet die daling door.