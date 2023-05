Slang van 2 meter duikt op bij barbecue

Aantal zwartrij­ders in Amsterdam explodeert, GVB start campagne: ‘Niet inchecken is asociaal’

Het aantal zwartrijders in Amsterdamse metro's en trams is vorig jaar zo hard gestegen dat gemeentelijk ov-bedrijf GVB een speciale campagne begint. Opmerkelijk genoeg lijkt de hoofdstad een uitzondering, want in Rotterdam en Den Haag ligt het aantal niet-betalende reizigers beduidend lager.