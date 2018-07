Slachtoffers zwaar ongeval N203 bij Castricum waren twintigers

Op de N203 kwamen een personenauto en een vrachtwagen frontaal met elkaar in botsing. In de auto zaten in totaal vijf mensen. De uit Duitsland afkomstige vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.



Het ongeluk gebeurde omstreeks 18.00 uur. De vrachtwagenchauffeur werd gisteren op het politiebureau verhoord over het ongeval.



De toedracht van het ongeluk tussen de vrachtwagen en de personenauto is vooralsnog nog onduidelijk. Door de enorme klap raakte de personenauto van de weg en belandde in een sloot. Het wegdek lag vol met onderdelen van het voertuig. De vrachtwagen raakte alleen aan de voorzijde beschadigd.