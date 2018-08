Slachtoffers Pinkpop buiten levensgevaar

De drie slachtoffers die gewond raakten bij het ongeluk na Pinkpop zijn buiten levensgevaar. Dat zegt hun raadsman, advocaat Nino Pennino. Hij maakt wel duidelijk dat de drie nog lang moeten herstellen. Hoe lang ze nog in behandeling blijven is onduidelijk.

Vraagtekens

Pennino wil de chauffeur die hen aanreed aansprakelijk stellen. Hij heeft daarnaast ook vraagtekens bij het optreden van de politie en de organisatie van Pinkpop. Volgens Pennino is het nog altijd onduidelijk of de weg terecht al was opengesteld en welke veiligheidsregels er rond Pinkpop golden.