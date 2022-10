Slachtoffers ongeval Waddenzee zijn 46 en 57 jaar, politie zoekt nog naar 2 vermisten

Watertaxi de Stormloper en de snelle veerboot Tiger raakten elkaar gistermorgen rond 07.15 uur in het Schuitengat, een paar honderd meter van de haven van West-Terschelling. Behalve de twee omgekomen mannen, raakten ook vier mensen gewond. Twee mensen zijn nog vermist. Het gaat om een jongen van 12 jaar en een volwassen man. Reddingswerkers gaan ervan uit dat ook deze vermisten zijn omgekomen. Vanwege de lage watertemperatuur en de sterke stroming zijn de overlevingskansen inmiddels bijzonder klein geworden.

Alle slachtoffers zijn verbonden aan bouwgroep Friso uit Sneek. Het bedrijf had drie werknemers op de boot. Een van hen had zijn 12-jarige zoontje mee. Drie andere opvarenden waren medewerkers van een onderaannemer. De bouwvakkers werden naar het eiland gebracht om huizen te renoveren.

Volledig scherm De Stormloper wordt in Harlingen aan wal getakeld bij Damen Shipyards. Daar is het naartoe gebracht op verzoek van de politie. © Screenshot video

In Sexbierum is het verdriet groot. Twee opvarenden van de getroffen watertaxi komen uit deze gemeente en waren zeer actief in het verenigingsleven. Gisteren kregen ze het nieuws te horen dat één van hen is overleden. Beide inwoners zijn bekend bij de lokale tennis- en voetbalclubs en de Oranjevereniging. ,,Vandaag heeft ons het trieste bericht bereikt over het noodlottige ongeval op de Waddenzee waar twee van onze leden bij betrokken zijn. Wij willen graag iedereen de mogelijkheid bieden om in deze moeilijke tijd samen te komen en steun bij elkaar te zoeken", laten de verenigingen aan hun leden weten. Vanmorgen was er een bijeenkomst bij de voetbalvereniging.

Onderzoek

Het onderzoek naar wat er precies mis ging, is nog in volle gang. De aanhouding van de twee kapiteins en een stuurman is in dat proces een standaardprocedure. Ze zijn inmiddels weer heengezonden, maar blijven nog wel verdacht. De politie heeft radarbeelden opgevraagd en het berichtenverkeer van de marifoon. Ook wordt er technisch onderzoek gedaan aan beide boten, zo laat een woordvoerder weten. De Tiger kon gisterochtend na het ongeval doorvaren naar Harlingen, de Stormloper is later door een berger naar die haven gebracht.

In het onderzoek wordt meegenomen welke rol de snelheid van de boten heeft gespeeld. Gisteren werd al duidelijk dat beide schepen vermoedelijk te hard door het Schuitengat hebben gevaren. De maximale snelheid is daar volgens Rijkswaterstaat 20 kilometer per uur. De snelle veerboot Tiger ging met bijna 55 kilometer per uur ruim twee keer zo hard. Watertaxi de Stormloper voer kort voor het fatale ongeval bijna 30 kilometer per uur.

De politie zoekt vandaag verder naar de twee vermiste opvarenden met het Landelijk Team Onderwaterzoekingen. Dat gebeurt met een boot en sonarapparatuur. De politie doet ook een dringend beroep op schippers die vandaag in de Waddenzee zijn uit te kijken naar de vermisten. ,,Het belangrijkste nu is dat de achterblijvers duidelijkheid krijgen", aldus woordvoerder Dennis Janus. Vrijwilligersorganisatie Search and Rescue Nederland (SAR) zoekt langs de waterlinie en op de stranden.

Om 10.00 uur vanmorgen was op Terschelling een bijeenkomst voor bewoners van het eiland waar ze hun ervaringen kunnen delen en terecht kunnen met vragen.